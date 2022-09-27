Огиенко Афанас. Куз. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгиенко Афанас. Куз.

Огиенко Афанас. Куз.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Огиенко Афанас. Куз.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Лебединский уезд, Штеповской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.