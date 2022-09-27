Стеценко Фил. Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтеценко Фил. Петр.

Стеценко Фил. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Стеценко Фил. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.