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Бурмистров Федот Васильев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бурмистров Федот Васильев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Шуйский уезд, Алферьевской

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