Кобрамов Герш Хаим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКобрамов Герш Хаим

Кобрамов Герш Хаим

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кобрамов Герш Хаим
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд, г. Славяно-Сербск

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.