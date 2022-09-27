Вишняк Никифор Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВишняк Никифор Архипович

Вишняк Никифор Архипович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вишняк Никифор Архипович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Богодуховский уезд, с. Константин.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.