Шмелев Василий Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмелев Василий Федор.

Шмелев Василий Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шмелев Василий Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Кинешемский уезд, Тарасовск.в. с.Крутцы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.