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Слепов Никита Матвеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Слепов Никита Матвеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Златоустовский уезд, Михайловская

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