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Гуд Сем. Гордеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гуд Сем. Гордеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Мозырский уезд, Королинской.

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