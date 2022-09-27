Посунько Анисим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПосунько Анисим Григорьевич

Посунько Анисим Григорьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Посунько Анисим Григорьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Изюмский уезд, Куньевская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.