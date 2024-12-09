Тарасов Егор Яковл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасов Егор Яковл.

Тарасов Егор Яковл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тарасов Егор Яковл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Раненбурский уезд, Нарышкинск., д. Горуш.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.