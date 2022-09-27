Бимбис Карл Яныч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБимбис Карл Яныч

Бимбис Карл Яныч

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бимбис Карл Яныч
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Венденский уезд, Драбужской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close