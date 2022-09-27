Венжиндес Ив. Матв. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВенжиндес Ив. Матв.

Венжиндес Ив. Матв.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Венжиндес Ив. Матв.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Повенежский уезд, Роматальс., д. Яскильды

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close