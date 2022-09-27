Крюков Егор Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрюков Егор Петров

Крюков Егор Петров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Крюков Егор Петров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Бетинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close