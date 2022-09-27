Скачков Никол. Кузьм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкачков Никол. Кузьм.

Скачков Никол. Кузьм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Скачков Никол. Кузьм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Комаровской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.