Кунгуров Игн. Прокоп. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКунгуров Игн. Прокоп.

Кунгуров Игн. Прокоп.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кунгуров Игн. Прокоп.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Камышловский уезд, Рамыльской, л. Люхерев.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.