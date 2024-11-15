Иванов Иван Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Иван Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иванов Иван Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Белоярской, д. Баженов.

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