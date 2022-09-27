Миронов Тарас. Филип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиронов Тарас. Филип.

Миронов Тарас. Филип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Миронов Тарас. Филип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Соликамский уезд, Зырянской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.