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Балдин Семен. Осип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Балдин Семен. Осип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Пермский уезд, Дивьинской

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