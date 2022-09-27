Шекулдин Макс. Кал. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШекулдин Макс. Кал.

Шекулдин Макс. Кал.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шекулдин Макс. Кал.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Урминской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.