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Тимошкин Николай

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тимошкин Николай
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Краснослободский уезд, Девиченской, д. Палатн.

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