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Бикмаев Мусяк

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бикмаев Мусяк
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Саранский уезд, Лямбирской, д. Черныш.

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