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Камынин Никол. Тих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Камынин Никол. Тих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Елецкий уезд, Боевск. д. Кармашевка.

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