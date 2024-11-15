Филатов Гервас. Тер. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилатов Гервас. Тер.

Филатов Гервас. Тер.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Филатов Гервас. Тер.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Рождественск. Д.Бараново

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.