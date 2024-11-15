Мишкин Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМишкин Афанасий

Мишкин Афанасий

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мишкин Афанасий
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд, Шимозерская, д. Кузнецы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.