Крихелев Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрихелев Василий Александрович

Крихелев Василий Александрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Крихелев Василий Александрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд, Усачевская, д. Титова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.