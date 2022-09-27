Симонов Николай И. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимонов Николай И.

Симонов Николай И.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Симонов Николай И.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд, пр. Вознесения

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.