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Николкин Иван С.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Николкин Иван С.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд, Виницкая, д. Калеховск.

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