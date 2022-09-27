Тимофеев Ефим Тим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеев Ефим Тим.

Тимофеев Ефим Тим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тимофеев Ефим Тим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Старорусский уезд, Перегинской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close