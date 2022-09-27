Кокарев Василий Ант. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокарев Василий Ант.

Кокарев Василий Ант.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кокарев Василий Ант.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Московский уезд, Марфинской в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.