Карягин Федор. Иппол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарягин Федор. Иппол.

Карягин Федор. Иппол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Карягин Федор. Иппол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Богородский уезд, Ильинской, д. Слободиш

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.