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Фомин Григорий Осип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фомин Григорий Осип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Оршанский уезд, Высочанской в., д. Задней

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