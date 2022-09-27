Жердецкий Емел. Ерем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖердецкий Емел. Ерем.

Жердецкий Емел. Ерем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жердецкий Емел. Ерем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Рогачёвский уезд, д. Жадова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.