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Демьянков Фома Март.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Демьянков Фома Март.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Климовичский уезд, Шумячской в., д. Палици

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