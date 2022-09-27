Росин Хацкель Моис. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРосин Хацкель Моис.

Росин Хацкель Моис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Росин Хацкель Моис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Климовичский уезд, Шумячской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.