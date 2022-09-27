Волков Яков Исаак. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Яков Исаак.

Волков Яков Исаак.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Волков Яков Исаак.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Быховский уезд, Грудиновской в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.