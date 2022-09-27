Мостков Иосиф Яков. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМостков Иосиф Яков.

Мостков Иосиф Яков.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мостков Иосиф Яков.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Новогрудский уезд, Новогрудской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.