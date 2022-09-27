Беккер Биль Ицк. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеккер Биль Ицк.

Беккер Биль Ицк.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Беккер Биль Ицк.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Новогрудский уезд, Новогрудок.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.