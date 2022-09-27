Чередник Тим. Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередник Тим. Петр.

Чередник Тим. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чередник Тим. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Новогрудский уезд, Слободской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.