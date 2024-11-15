Циунчик Андр. Дем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦиунчик Андр. Дем.

Циунчик Андр. Дем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Циунчик Андр. Дем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Новогрудский уезд, Циринской в. д. Сервеги.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.