Станиславович Дем. Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаниславович Дем. Антонов

Станиславович Дем. Антонов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Станиславович Дем. Антонов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Слуцкий уезд, Медведичской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.