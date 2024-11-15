Хморный Борух Евд. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХморный Борух Евд.

Хморный Борух Евд.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Хморный Борух Евд.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Слуцкий уезд, г.Слуцка.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.