Шерешевский Вул. Виг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШерешевский Вул. Виг.

Шерешевский Вул. Виг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шерешевский Вул. Виг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Слуцкий уезд, м. Ляхович.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.