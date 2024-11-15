Стребук Максим Пет. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтребук Максим Пет.

Стребук Максим Пет.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Стребук Максим Пет.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Речицкий уезд, Брагинской д. Соболя.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.