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Баруб Август Петров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Баруб Август Петров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Рижский уезд, Кечийской

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