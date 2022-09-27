Харитонов Алексей Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаритонов Алексей Николаев

Харитонов Алексей Николаев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Харитонов Алексей Николаев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Старооскольский уезд, Кладовской, д. Гущиной.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.