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Никитин Павел С.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Никитин Павел С.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Чухломский уезд, Бушенвская д.Лотягово

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