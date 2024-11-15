Соколов Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Василий Васильевич

Соколов Василий Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Соколов Василий Васильевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Макарьевский уезд, Пограничная д.Курил.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.