Дмитриев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриев Сергей

Дмитриев Сергей

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дмитриев Сергей
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Галичский уезд, Галичский, Котельская д.Селехово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.