Горлышев Дмитрий Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорлышев Дмитрий Федотович

Горлышев Дмитрий Федотович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Горлышев Дмитрий Федотович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Макарьевский уезд, Болванки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.