Каплан Екель Лейзер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаплан Екель Лейзер

Каплан Екель Лейзер

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Каплан Екель Лейзер
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Тельшевский уезд, Плунгяны

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.